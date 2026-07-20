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Политика

Эксперт объяснил намерение Турции предоставить гарантии безопасности Украине

Журналист Шафир: Турция хочет взять Черное море под полный контроль
Dilara Senkaya/Reuters

Журналист-международник Тимур Шафир в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о готовности Анкары предоставить военно-морские гарантии безопасности для Украины. По мнению обозревателя, к подобным высказываниям не стоит относиться как к пустой болтовне, поскольку турки таким образом заранее заявляют о намерении контролировать Черное море после окончания конфликта.

«Под видом «гарантий Украине» в акватории могут появиться постоянные патрули, разведка, охрана украинских портов и фактически военное присутствие НАТО, членом которого Турция является. Формально руководить этим будет Анкара во главе с «другом Реджепом», но направлено все будет, прежде всего, против русского флота», — пояснил Шафир.

Анкара, в отличие от многих западных столиц, просто так подобных заявлений не делает, отметил он.

О готовности Анкары предоставить Киеву гарантии безопасности Фидан заявил на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Турецкий министр уточнил, что гарантии безопасности для Украины включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы.

По его словам, Турция согласилась взять на себя военно-морскую составляющую — по этому вопросу у Анкары со странами-союзниками есть взаимопонимание.

Ранее в Турции высказались о переговорном процессе по Украине.

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