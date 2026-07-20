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Политика

Лавров назвал направление для развития отношений России и Северной Кореи

Лавров: Россия и КНДР попытаются нащупать дополнительный импульс сотрудничества
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республике важно посмотреть, какой дополнительный импульс можно придать двустороннему сотрудничеству. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве, передает РИА Новости.

Российский дипломат уточнил, что речь идет о сотрудничестве как по двусторонним каналам, так и в том, что касается проблем региональной и международной безопасности.

19 июля Путин принял Цой Сон Хи в Кремле. Также во встрече принимали участие Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В ходе переговоров российский лидер выразил признательность правительству КНДР за поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Цой Сон Хи в свою очередь заявила, что власти КНДР будут поддерживать Россию в вопросе устранения первопричин кризиса на Украине.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.

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