Турецкий политический обозреватель Энвер Демирель Йылмаз заявил в разговоре с РИА Новости, что возможное назначение главой МИД Великобритании Эда Милибэнда говорит о том, что Запад не намерен менять враждебный курс в отношении Москвы.

По мнению Йылмаза, публикации о возможной смене главы британского МИД лишь подтверждают, что внешнеполитический курс Лондона остается прежним вне зависимости от кадровых перестановок. Он подчеркнул, что Россия не питает иллюзий: западная политика в отношении Москвы не меняется и не намерена меняться, а антироссийская риторика остается одним из ключевых ее элементов.

Эксперт считает, что в этих условиях ожидать заметного улучшения отношений между Россией и Великобританией в ближайшей перспективе не приходится, и Москва давно исходит из того, что персональные изменения в правительствах Запада сами по себе не ведут к пересмотру стратегического курса.

17 июля профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений, британист Наталья Еремина заявила, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем, который вступит в должность 20 июля вместо уходящего главы кабмина Кира Стармера, намерен воплотить в жизнь социальную повестку, однако сделать это ему едва ли удастся, поскольку Лондон сейчас в большей степени занимается геополитикой. Поэтому, по мнению эксперта, политика Бернема по отношению к России не будет отличаться от линии экс-премьера Кира Стармера.

Ранее участники марша в Лондоне потребовали от Бернема санкций против Израиля.