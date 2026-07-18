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Политика

Участники марша в Лондоне потребовали от Бернэма санкций против Израиля

Участники акции в Лондоне призвали Бернэма ввести санкции против Израиля
Susannah Ireland/Reuters

В центре Лондона прошло многотысячное пропалестинское шествие, участники которого обратились к будущему премьер-министру Великобритании Энди Бернэму с требованием ввести санкции против Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, акция стартовала на площади Рассел-сквер на севере столицы и завершилась у здания, где расположена резиденция уходящего премьера Кира Стармера.

«Если Бернэм на самом деле хочет порвать с постыдным наследием Стармера, он должен действовать и ввести санкции против Израиля, включая полное оружейное эмбарго, прекратить военное сотрудничество и дипломатическую поддержку», — говорится в заявлении организатора марша — движения Palestine Solidarity Campaign.

Эти требования нашли отражение в лозунгах на плакатах участников: «Прекратите вооружение Израиля», «Введите санкции», «Остановите геноцид в Газе», «Хватит морить Газу голодом».

Один из демонстрантов по имени Саа выразил мнение, что у Бернэма, который займет пост главы правительства 20 июля, есть возможность изменить подход к действиям Израиля в Газе.

«Конечно, он это может сделать. Вопрос в том, захочет ли он это сделать или все его нынешние заявления - лишь новая обертка все той же политики?» — задался вопросом Саа.

На минувшей неделе Бернэм, который был избран лидером правящей Лейбористской партии на безальтернативной основе, пообещал принять жесткие меры по отношению к Израилю в связи со строительством поселений на Западном берегу реки Иордан и нарушением режима прекращения огня в Газе.

Ранее МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев.

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