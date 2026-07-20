Лавров рассказал о контактах Путина с лидером Северной Кореи

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын продолжают доверительное общение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве, передает РИА Новости.

«В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией», — сказал российский дипломат.

Как сообщили ранее в МИД РФ, Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом по приглашению Лаврова.

19 июля Путин принял Цой Сон Хи в Кремле. Также во встрече принимали участие Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В ходе переговоров российский лидер выразил признательность правительству КНДР за поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Цой Сон Хи в свою очередь заявила, что власти КНДР будут поддерживать Россию в вопросе устранения первопричин кризиса на Украине.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.