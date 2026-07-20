Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Дмитриев заявил о возобновлении «цунами энергокризиса»

Дмитриев назвал ситуацию в Ормузском проливе возобновлением цунами энергокризиса
Roman Naumov/Global Look Press

Цунами энергетического кризиса после паузы возобновляется по мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х материалы СМИ о прекращении транзита через Ормузский пролив.

«Цунами энергетического кризиса возобновилось», — написал Дмитриев.

Текущая волна военной эскалации между США и Ираном началась 8 июля. Она характеризуется обменом ударами по военной и энергетической инфраструктуре. США проводят массированные атаки на иранские объекты, Иран атакует суда в Ормузском проливе и американские военные базы в регионе.

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в выходные дни оставалось на низком уровне. В понедельник Корпус стражей исламской революции заявил, что в этом морском пути подорвались два танкера. По версии иранской стороны, суда нарушили правила судоходства и попытались пройти по южному, небезопасному маршруту, к чему их вынудили американские военные.

Ранее СМИ сообщили о подготовке США к полномасштабной войне с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!