Дмитриев заявил о возобновлении «цунами энергокризиса»

Цунами энергетического кризиса после паузы возобновляется по мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя в соцсети Х материалы СМИ о прекращении транзита через Ормузский пролив.

«Цунами энергетического кризиса возобновилось», — написал Дмитриев.

Текущая волна военной эскалации между США и Ираном началась 8 июля. Она характеризуется обменом ударами по военной и энергетической инфраструктуре. США проводят массированные атаки на иранские объекты, Иран атакует суда в Ормузском проливе и американские военные базы в регионе.

Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в выходные дни оставалось на низком уровне. В понедельник Корпус стражей исламской революции заявил, что в этом морском пути подорвались два танкера. По версии иранской стороны, суда нарушили правила судоходства и попытались пройти по южному, небезопасному маршруту, к чему их вынудили американские военные.

Ранее СМИ сообщили о подготовке США к полномасштабной войне с Ираном.