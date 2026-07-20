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Политика

Путин поручил распространить наставничество в медорганизациях

Путин поручил Минздраву распространить в медорганизациях опыт наставничества
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества и отчитаться о первых результатах до 15 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам совещания с членами правительства, прошедшего 23 июня, Путин утвердил перечень поручений.

В документе указано, что Минздраву нужно подготовить обзор положительного опыта наставничества в здравоохранении, организовать и обеспечить его распространение в медицинских организациях, а также доложить о результатах до 15 декабря 2026 года, в дальнейшем — один раз в год. Ответственным назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Президент также поручил комиссии Госсовета по направлению «Продолжительная и активная жизнь», Народному фронту «За Россию» и Национальной медицинской палате организовать в регионах мониторинг развития системы наставничества для выпускников медицинских учебных заведений. Эта работа должна включать сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников, а результаты мониторинга направляться в правительство. Первый доклад необходимо представить до 1 ноября, в дальнейшем — ежегодно.

Ранее Путин поручил на время заморозить порог доходов для малого бизнеса.

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