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Политика

Пашинян рассказал подписчикам, что читает во время отпуска

Пашинян похвастался, что прочел «Евгения Онегина» на русском языке
Johanna Geron/Pool Photo/AP

Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что прочитал на русском языке роман в стихах поэта Александра Пушкина «Евгений Онегин». Соответствующее видео появилось в соцсетях политика.

«Завершил роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». А что читаете вы?», — обратился политик к своим подписчикам.

При этом армянский премьер показывал зрителям томик из серии «Библиотека всемирной литературы», которая выпускалась в СССР в 1967-1977 годах на русском языке.

Пашинян находится в отпуске с 10 по 29 июля.

Премьер Армении любит культурно проводить время и делиться этим в сети. В декабре прошлого года он опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором играет на барабанах.

В посте Пашинян отметил, что его стихотворение превратилось в песню об Армении. В тексте композиции говорится, что жизнь республики продлится вечно, что она — источник любви и оплот надежды граждан, которые хотят видеть ее счастливой с улыбкой и слезами на глазах.

Ранее Пашинян выложил видео из Петербурга под кавер на песню Газманова.

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