МИД России обвинил Украину в планировании операций террористов в Африке

МИД РФ: специалисты с Украины и из Франции планируют операции боевиков в Африке

Специалисты из Украины и Франции планируют операции боевиков в Африке. Об этом заявил директор департамента государств Африки министерства иностранных дел России Анатолий Башкин в интервью ТАСС.

По его словам, речь идет не только о передаче разведывательных данных, но и непосредственно о процессе планирования.

Башкин добавил, что эти специалисты принимают активное участие в применении боевых средств при планировании указанных операций.

Также представитель МИД РФ заявил, что у африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства, например, дроны типа «Баба-яга.

17 июля заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.

Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников в Африке.