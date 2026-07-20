МИД России обвинил Украину в планировании операций террористов в Африке

Специалисты из Украины и Франции планируют операции боевиков в Африке. Об этом заявил директор департамента государств Африки министерства иностранных дел России Анатолий Башкин в интервью ТАСС.
По его словам, речь идет не только о передаче разведывательных данных, но и непосредственно о процессе планирования.
Башкин добавил, что эти специалисты принимают активное участие в применении боевых средств при планировании указанных операций.
Также представитель МИД РФ заявил, что у африканских боевиков появились новые модели беспилотных летательных аппаратов украинского производства, например, дроны типа «Баба-яга.
17 июля заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что украинские наемники пытаются создать «второй фронт» против России в Африке.
Ранее Лавров рассказал о деятельности украинских наемников в Африке.