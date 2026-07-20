Европейская страна заявила о сохранении соглашений с Россией

В посольстве Венгрии в Москве заявили о сохранении экономических соглашений с РФ

Венгрия не принимала решение о расторжении или пересмотре экономических соглашений с Российской Федерацией. Об этом заявили газете «Известия» в посольстве страны в Москве.

Таким образом в диппредставительсве прокомментировали заявление министра обороны Венгрии Ромулуса Русин-Сенди о том, что Будапешт планирует «закрыть двери» перед Москвой.

В посольстве отметили, что цитируемое в СМИ высказывание не может быть истолковано как общее заявление об отношениях между Венгрией и Россией и не является решением о пересмотре или расторжении каких-либо соглашений, затрагивающих двустороннее экономическое сотрудничество между странами.

В дипмиссии уточнили, что слова Русин-Сенди касались приоритетов политики безопасности и обороны Венгрии.

В посольстве также напомнили, что позиция Будапешта по международным вопросам складывается исходя из ее национальных и экономических интересов, а также интересов безопасности.

При этом дипломаты подчеркнули, что Венгрия желает поддерживать отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве.

Ранее глава МИД Венгрии рассказала о планах по развитию отношений своей страны с Россией.