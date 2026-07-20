Отмену признания геноцида армян Израилем связали с Азербайджаном

Израиль исключил вопрос о признании геноцида армян из повестки дня кнессета (парламента) под давлением Азербайджана. Об этом сообщило издание Haaretz со ссылкой на израильский источник.

«Израильские официальные лица заверили своих азербайджанских коллег, что этот вопрос будет снят с повестки дня кнессета», — говорится в материале.

По данным издания, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заблокировал голосование после того, как высокопоставленный политический советник президента Азербайджана связался с его офисом.

В июне правительство Израиля одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи.

Геноцид армян начался 24 апреля 1915 года и продолжался до 1923 года. Жертвами стали около полутора миллионов человек. Геноцид привел к полному уничтожению армянского присутствия на их исторической родине (Западная Армения).

Эти события признаны геноцидом многими странами и международными организациями. Современная Турция признает факт массовых жертв среди армянского населения, но оспаривает термин «геноцид» и считает число погибших завышенным.

Ранее Азербайджан призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян.