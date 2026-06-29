Азербайджан обратился к Израилю, признавшему геноцид армян

Израиль должен пересмотреть решение о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана. Ведомство опубликовало обращение на своем официальном сайте.

«Подобные шаги (признание Израилем геноцида армян. — «Газета.Ru») не способствуют примирению и взаимопониманию, а, наоборот, усугубляют существующие конфликты и препятствуют усилиям по установлению прочного мира и примирения в регионе», — говорится в тексте.

МИД Азербайджана отметил, что серьезно озабочен действиями израильских властей. Министерство назвало решение еврейского государства «искажением исторической правды о событиях 1915 года» и обвинило Израиль в попытке превратить вопрос геноцида армян «в предмет политических решений».

28 июня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что правительство одобрило резолюцию, признающую геноцид армян в Османской империи. Таким образом еврейское государство присоединилось к 32 странам, которые «отвергли попытки отрицать историческую правду», отметил дипломат.

Геноцидом армян называют планомерное уничтожение и депортацию армянского населения в Османской империи, происходившие в период с 1915 по 1923 годы. Тогда из-за действий турецких властей не стало около 1,5 млн человек. При этом Анкара отвергает обвинения в геноциде.

Ранее премьер-министр Армении назвал главную причину геноцида соотечественников в XX веке.