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Политика

В США заявили об открытости к диалогу с Ираном по вопросу конфликта

Рубио: США по-прежнему открыты для дипломатического решения конфликта с Ираном
Kay Nietfeld/Global Look Press

США остаются открытыми для дипломатического разрешения конфликта с Ираном. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, слова которого приводит CNN.

Тем не менее, отвечая на вопрос, что произойдет в случае дипломатической неудачи, Рубио ответил, что для Ирана это ничем хорошим не закончится.

Также госсекретарь США раскритиковал Иран за удары по судам в Ормузском проливе.

«Они продолжают подавать сигналы, что хотят разговаривать, вести переговоры, но мы реагируем именно на их поведение, а их поведение заключается в запуске ракет и дронов по судам, в том числе сегодня ночью», — подчеркнул Рубио.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до восстановления спокойной обстановки на южном побережье страны и в Ормузском проливе.

Ранее CENTCOM отчиталось об итогах морской блокады Ирана.

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