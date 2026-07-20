В США заявили об открытости к диалогу с Ираном по вопросу конфликта

США остаются открытыми для дипломатического разрешения конфликта с Ираном. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, слова которого приводит CNN.

Тем не менее, отвечая на вопрос, что произойдет в случае дипломатической неудачи, Рубио ответил, что для Ирана это ничем хорошим не закончится.

Также госсекретарь США раскритиковал Иран за удары по судам в Ормузском проливе.

«Они продолжают подавать сигналы, что хотят разговаривать, вести переговоры, но мы реагируем именно на их поведение, а их поведение заключается в запуске ракет и дронов по судам, в том числе сегодня ночью», — подчеркнул Рубио.

До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до восстановления спокойной обстановки на южном побережье страны и в Ормузском проливе.

Ранее CENTCOM отчиталось об итогах морской блокады Ирана.