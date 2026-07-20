ЕС пригрозил карибским странам потерей безвиза

Европейский союз (ЕС) потребовал от пяти карибских стран отказаться от программ выдачи «золотых паспортов». Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, Евросоюз дал Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Сент-Китсу и Невису, а также Сент-Люсии срок до 1 июня 2028 года на поэтапную отмену программ. В противном случае граждане этих стран лишатся права безвизового въезда в шенгенскую зону.

Программы позволяют иностранцам получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику страны — от $200 тыс. Такие паспорта открывают безвизовый доступ в более чем 140 стран, включая Европу. По данным Еврокомиссии, за время существования программ было выдано более 100 тысяч паспортов. Значительная часть заявителей происходят из стран, гражданам которых для въезда в ЕС требуется виза.

В апреле 2025 года вид на жительство в обмен на инвестиции отменили власти Испании. Самым популярным способом получения «золотой визы» было приобретение недвижимости на сумму от €500 тыс. Также предусматривались вложения в акции испанских компаний (от €1 млн) или в государственные ценные бумаги (от €2 млн).

Ранее стало известно, сколько иностранцев получили российскую «золотую визу» за два года.