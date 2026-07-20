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Политика

ЕС пригрозил карибским странам потерей безвиза

WP: ЕС пригрозил карибским странам отменой безвиза из-за «золотых паспортов»
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Европейский союз (ЕС) потребовал от пяти карибских стран отказаться от программ выдачи «золотых паспортов». Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, Евросоюз дал Антигуа и Барбуде, Доминике, Гренаде, Сент-Китсу и Невису, а также Сент-Люсии срок до 1 июня 2028 года на поэтапную отмену программ. В противном случае граждане этих стран лишатся права безвизового въезда в шенгенскую зону.

Программы позволяют иностранцам получить паспорт в обмен на инвестиции в экономику страны — от $200 тыс. Такие паспорта открывают безвизовый доступ в более чем 140 стран, включая Европу. По данным Еврокомиссии, за время существования программ было выдано более 100 тысяч паспортов. Значительная часть заявителей происходят из стран, гражданам которых для въезда в ЕС требуется виза.

В апреле 2025 года вид на жительство в обмен на инвестиции отменили власти Испании. Самым популярным способом получения «золотой визы» было приобретение недвижимости на сумму от €500 тыс. Также предусматривались вложения в акции испанских компаний (от €1 млн) или в государственные ценные бумаги (от €2 млн).

Ранее стало известно, сколько иностранцев получили российскую «золотую визу» за два года.

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