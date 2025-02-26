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Стало известно, сколько иностранцев получили российскую «золотую визу» за два года

«Известия»: за два года 10 нерезидентов получили ВНЖ в России за счет инвестиций
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Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

Вид на жительство (ВНЖ) в России в результате запущенной в январе 2023 года программы выдачи «золотых виз» с помощью инвестиций в экономику получили 10 человек, по состоянию на третий квартал (июль — сентябрь) 2024 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

С января 2023 года по сентябрь 2024 года в общей сложности иностранцы подали 40 обращений на ВНЖ. Из них на 23 обращения дали положительное заключение, но на руки документы получили только 10 участников.

Интерес к «золотым визам» проявили граждане Азербайджана, Алжира, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Китая, Монголии, Сербии, США, Турции, Узбекистана, Хорватии и Южной Кореи.

Запуская программу, Минэкономразвития рассчитывало привлечь 12 млрд рублей в первый год действия программы, во второй — до 40 млрд рублей. В итоге за указанный период за счет программы удалось привлечь 2,6 млрд за счет иностранных граждан. В какие сферы вложились иностранцы, интересующиеся «золотыми визами», в ведомстве не раскрыли.

На этой неделе стало известно, что США начнут продавать «золотые» виды на жительство. Продажи «золотых» видов на жительства должны начаться в марте. Стоить такой ВНЖ будет $5 млн.

Ранее в Госдуме объяснили слабый интерес инвесторов к программе «золотых виз».

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