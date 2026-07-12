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Глава ФИФА заявил, что каждый день созванивается с Трампом

Инфантино заявил, что Трамп получает большое удовольствие от ЧМ по футболу
Brian Snyder/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что практически каждый день созванивается с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит медиаресурс Blue News.

«Практически каждый день. Он доволен и получает большое удовольствие от турнира. Он смотрит все матчи по телевидению», — указал он.

С участием Трампа и Инфантино на чемпионате мира произошел громкий скандал. Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. На турнире начинается стадия полуфиналов, в них сыграют Франция, Испания, Аргентина и Англия. Полуфиналы состоялся 14 июля (Франция — Испания, 22:00 мск) и 15 июля (Аргентина — Англия, 22:00 мск).

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