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Политика

Посол Армении рассказал об оборонном сотрудничестве с США

Посол Мкртчян: Армения расширяет оборонное сотрудничество с США
Shutterstock

Армения расширяет оборонное сотрудничество с США для диверсификации поставщиков. Об этом в интервью Axios рассказал армянский посол в Вашингтоне Нарек Мкртчян.

По его словам, Ереван проводит политику диверсификации, стремясь снизить зависимость от одного поставщика. Сегодня Армения получает различные технологии из более чем семи стран, включая США, рассказал дипломат.

Он добавил, что диверсификация также осуществляется для расширения источников энергии и клиентской базы в сфере искусственного интеллекта.

«Мы делаем наш суверенитет более устойчивым. Мы пытаемся сделать Армению более независимой», – заявил Мкртчян.

В мае государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам.

По словам госсекретаря, меморандум будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного процветания США и Армении. Рубио добавил, что Вашингтон и Ереван смогут вместе работать над тем, чтобы экономики обеих стран имели надежный доступ к критическим минералам.

Ранее Армения и США подписали соглашение по проекту «Маршрут Трампа».

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