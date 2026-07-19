Трамп назвал Британию «нищей» страной

Трамп поддержал Бернема за планы открыть Северное море для добычи нефти

Президент США Дональд Трамп в Truth Social поддержал планы нового премьер-министра Великобритании Энди Бернэма по наращиванию добычи нефти в Северном море.

По словам американского лидера, жители Абердина в Шотландии «танцуют на улицах» из-за решения Бернэма.

Трамп назвал месторождение в Северном море одним из крупнейших источников высококачественной нефти на Земле, запасы которого рассчитаны на сотни лет.

«Благодаря этому Соединенное Королевство превратится из нищей страны в одну из богатейших в мире», – считает глава Белого дома.

Трамп добавил, что ходят слухи о том, что «Великобритания собирается убрать старые и уродливые ветряные мельницы, которые возвышаются над Абердином и портят его вид». Подобное, уверен он, должно стать «важным событием для страны, чему все будут очень рады».

В апреле Трамп заявил, что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения в Северном море.

Ранее Трамп заявил о желании жить в Британии.