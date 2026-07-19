На терминале в Черном море остановили погрузку нефти из-за атаки ВСУ

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали украинские беспилотники. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Два морских танкера «ASIA» <...> и «NISSOS IOS» <...> подверглись целенаправленной террористической атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В результате погрузку нефти были вынуждены остановить. После удара на танкере «ASIA» возник пожар, его потушили.

Розлива нефти не произошло, никто из сотрудников терминала не пострадал. В компании обратили внимание, что на борту танкеров работают международные экипажи.

Трубопроводная система КТК является одним из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Три выносных причальных устройства позволяют безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.

Ранее нефтяной танкер загорелся у терминала КТК в Черном море после двух атак.