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Политика

Возможный переезд Вэнса в маленький городок встревожил его жителей

WP: жители Мидлбурга обеспокоены планами Вэнса туда переехать
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Жители Мидлбурга в штате Вирджиния обеспокоены сообщениями о решении вице-президента США Джей Ди Вэнса переехать в их город с населением около 750 человек. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По словам местной жительницы, менеджера сувенирного магазина Кенны Дэй, она теперь не может покрасить свое здание без разрешения.

Источник издания утверждает, что Вэнс арендует для семьи два из четырех домов на территории местного поместья Вулвер-Хилл.

Как отмечается в публикации, жители Мидлбурга выражают опасения, что с переездом семьи вице-президента США их размеренная жизнь будет нарушена, а в городе появятся правительственные кортежи, вертолеты и сотрудники службы безопасности.

До этого Вэнс признался, что считает себя «конспирологом» в вопросе о деле финансиста Джеффри Эпштейна.

Вэнс опроверг обвинения в том, что американская администрация специально скрывает часть материалов. По его словам, оставшиеся документы касаются судебных процессов, поэтому не могут быть обнародованы без разрешения суда. Кроме того, вице-президент заявил, что глава Белого дома разорвал связи с Эпштейном, выгнал его из своего клуба и сообщил о нем в полицию.

Ранее Вэнс высказался об уровне поддержки Путина в России.

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