Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за Эпштейна

Джей Ди Вэнс заявил, что считает себя конспирологом в деле Эпштейна

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что считает себя «конспирологом» в вопросе о деле финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова приводит MS NOW.

Комментируя публикации секретных документов по делу Эпштейна, вице-президент сослался на статью в The New York Times, где его назвали «конспирологом».

«Я что-то вроде конспиролога в этом вопросе. Безумие, что этот парень общался с кучей очень богатых и влиятельных людей», — сказал Вэнс.

Он отметил, что принимал личное участие в совещаниях по делу Эпштейна и выступал за максимальную открытость.

Вэнс опроверг обвинения в том, что американская администрация специально скрывает часть материалов. По его словам, оставшиеся документы касаются судебных процессов, поэтому не могут быть обнародованы без разрешения суда. Кроме того, вице-президент заявил, что глава Белого дома разорвал связи с Эпштейном, выгнал его из своего клуба и сообщил о нем в полицию.

Ранее помощница Эпштейна рассказала, что бывший принц Эндрю приглашал ее к себе домой.