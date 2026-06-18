Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за Эпштейна

Джей Ди Вэнс заявил, что считает себя конспирологом в деле Эпштейна
acquelyn Martin/Pool/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что считает себя «конспирологом» в вопросе о деле финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова приводит MS NOW.

Комментируя публикации секретных документов по делу Эпштейна, вице-президент сослался на статью в The New York Times, где его назвали «конспирологом».

«Я что-то вроде конспиролога в этом вопросе. Безумие, что этот парень общался с кучей очень богатых и влиятельных людей», — сказал Вэнс.

Он отметил, что принимал личное участие в совещаниях по делу Эпштейна и выступал за максимальную открытость.

Вэнс опроверг обвинения в том, что американская администрация специально скрывает часть материалов. По его словам, оставшиеся документы касаются судебных процессов, поэтому не могут быть обнародованы без разрешения суда. Кроме того, вице-президент заявил, что глава Белого дома разорвал связи с Эпштейном, выгнал его из своего клуба и сообщил о нем в полицию.

Ранее помощница Эпштейна рассказала, что бывший принц Эндрю приглашал ее к себе домой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!