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Политика

В Раде заявили об увольнении «главного по Европе» на Украине

Депутат Рады Железняк: Зеленский уволил вице-премьера по евроинтеграции Качку
РИА «Новости»

На Украине Тараса Качку уволили с должности вице-премьера по евроинтеграции. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Он обратил внимание, что офис президента Украины Владимира Зеленского так и не назвал официальную причину отставки Качки.

«Но хронология красноречива: человек, который публично уверял [европейских] партнеров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушел. Без объяснений», — отметил депутат.

По словам Железняка, Качка периодически напоминал Зеленскому о необходимости принять законы из так называемого пакета «Качки-Кос». Эти законопроекты предусматривают фактический вывод из-под контроля Зеленского офиса генпрокурора и государственного бюро расследований (ГБР). Кроме того, они существенно увеличивают полномочия антикоррупционных органов Украины НАБУ и САП, которые уже более года расследуют уголовные дела ближайшего окружения Зеленского.

Железняк отметил, что после увольнения Тараса Качки в Киеве высказались об отсутствии старых договоренностей и обязательств. Парламентарий добавил, что на место вице-премьера по вопросам евроинтеграции могут назначить представителя Украины в ЕС Всеволода Ченцова.

До этого бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что «удивительное терпение» Европы можно объяснить только корыстным интересом. Она считает, что десятки миллиардов, обозначенные как «помощь Украине», в большинстве случаев перераспределяются между европейскими странами для развития собственной военной промышленности.

Ранее в New York Times объяснили, почему Европа годами терпела коррупцию на Украине.

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