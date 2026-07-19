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Политика

Французский адмирал рассказал о просьбе Макрона вести разведку на Украине

Journal du Dimanche: авианосец «Шарль де Голль» занимался разведкой на Украине
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил авианосной группе страны вести разведку ситуации на Украине. Об этом сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес во время беседы с изданием Journal du Dimanche.

По его словам, авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке, чтобы защитить французских военных в регионе. Однако этой задачей миссия не ограничивалась, отметил адмирал.

«Он (Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины», — сказал адмирал.

Он уточнил, что перед авианосной группой стояла задача наблюдать за тактическими и оперативными передвижениями сил, присутствующих в зоне конфликта. Эти данные передавали для анализа ситуации и принятия неких решений.

До этого Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией Киева. Французский лидер добавил, что не разделяет точку зрения о возможности добиться урегулирования конфликта за счет уступок в пользу России.

Ранее лидеры евротройки выставили Путину условия по Украине.

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