Французский адмирал рассказал о просьбе Макрона вести разведку на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил авианосной группе страны вести разведку ситуации на Украине. Об этом сообщил командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес во время беседы с изданием Journal du Dimanche.

По его словам, авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке, чтобы защитить французских военных в регионе. Однако этой задачей миссия не ограничивалась, отметил адмирал.

«Он (Макрон. — Прим. ред.) попросил нас продолжать наши задачи по оценке ситуации на кризисных театрах, в частности касательно Украины», — сказал адмирал.

Он уточнил, что перед авианосной группой стояла задача наблюдать за тактическими и оперативными передвижениями сил, присутствующих в зоне конфликта. Эти данные передавали для анализа ситуации и принятия неких решений.

До этого Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией Киева. Французский лидер добавил, что не разделяет точку зрения о возможности добиться урегулирования конфликта за счет уступок в пользу России.

Ранее лидеры евротройки выставили Путину условия по Украине.