В Европе усомнилась в возможности НАТО выполнить обещание Украине

NZZ: НАТО может не выделить Украине обещанные 140 млрд евро в течение двух лет

Обещание стран НАТО предоставить Украине военную помощь на сумму €140 млрд в течение ближайших двух лет может оказаться трудновыполнимым. К такому выводу пришла швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ), ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики (IfW).

По информации газеты, объемы поддержки распределили между странами-донорами неравномерно. Самыми крупными поставщиками военной помощи остались Германия и Великобритания, в то время как Франция, Италия и Испания с 2025 года даже не объявляли о значительных пакетах поддержки.

Газета также привели расчеты, согласно которым до конца 2026 года страны НАТО должны предоставить Украине еще €40 млрд. При этом, если исходить из нынешних темпов поставок, настоящий объем помощи за это время может составить лишь около €30 млрд.

Кроме того, издание отметило, что из €400 млрд, которые Евросоюз и входящие в него государства пообещали Украине за четыре с половиной года, к концу апреля 2026 года выделили около €180 млрд. На основании этих данных NZZ пришло к выводу, что поставленная НАТО цель остается весьма амбициозной, но не реализуемой.

По итогам саммита НАТО в Анкаре участники обязались выделить Киеву вооружение и военную помощь в размере €70 млрд в 2026 году и как минимум такую же сумму в 2027 году.

В середине июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Украине еще €1 млрд. По ее словам, ЕК в рамках программы военного финансирования Украины общим объемом €90 млрд также утвердила план распределения еще €10 млрд на закупку беспилотников, ракет и самолетов для Киева.

В апреле Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие, €30 — на бюджетные нужды. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Ранее сообщалось, что никто из членов НАТО не согласился на военную помощь Украине.