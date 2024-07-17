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Бывший премьер Украины рассказал, во что Зеленский превратил страну

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский превратил свою страну в концлагерь

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Александр Натрускин/РИА Новости

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал из Украины концлагерь, где нет прав и свобод, а также удобств для комфортной жизни. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим во главе с Зеленским сделал из Украины концлагерь, отменив все права и свободы, превратив мужчин в пушечное мясо, отобрав даже возможность принять душ и приготовить горячую еду», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что насильственная мобилизация населения, которую проводят власти Украины, неприемлема. Глава дипломатического ведомства добавил, что в процессе призыва граждан на службу в армии Киев нарушает все права человека.

Ранее стало известно, сколько украинцев имеют бронь от мобилизации.

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