Украинский лидер Владимир Зеленский сделал из Украины концлагерь, где нет прав и свобод, а также удобств для комфортной жизни. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Киевский режим во главе с Зеленским сделал из Украины концлагерь, отменив все права и свободы, превратив мужчин в пушечное мясо, отобрав даже возможность принять душ и приготовить горячую еду», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что насильственная мобилизация населения, которую проводят власти Украины, неприемлема. Глава дипломатического ведомства добавил, что в процессе призыва граждан на службу в армии Киев нарушает все права человека.

Ранее стало известно, сколько украинцев имеют бронь от мобилизации.