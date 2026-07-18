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Политика

В России раскрыли, какие страны больше других пострадают от энергокризиса

Дмитриев: ЕС и Британия больше всех пострадают от очередного витка энергокризиса
Roman Naumov/Global Look Press

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев высказал мнение, что новый этап энергетического кризиса сильнее всего ударит по странам Евросоюза и Великобритании. Своим мнением он поделился в соцсети Х.

«После паузы крупнейший энергетический кризис в истории человечества возобновляется на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке... Идеологически настроенные ЕС и Великобритания пострадают наиболее всего», — отметил Дмитриев.

По его словам, государства, проявляющие дальновидность, продолжают рассматривать Россию как надежного и незаменимого партнера в энергетической сфере.

17 июня между США и Ираном был заключен временный меморандум о взаимопонимании. Документ предполагал прекращение вооружённого противостояния и запуск нового раунда диалога. Однако уже 8 июля, после возобновления атак, американский лидер объявил о прекращении действия перемирия и отсутствии намерений вести переговоры с Тегераном. 12 июля Иран заявил о блокировке Ормузского пролива до тех пор, пока США не прекратят своё вмешательство в дела региона. В ответ президент США объявил о введении «полной морской блокады» Ирана.

Ранее удары США отрезали от Ирана его торговые ворота и базу для контроля над Ормузом.

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