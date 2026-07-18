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Политика

Захарова назвала Palantir угрозой миру после слов ее главы о «вредных» культурах

Захарова: ремилитаризация фашизма — следствие общезападной расистской логики
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Ускоренная ремилитаризация фашизма является результатом общей расистской идеологии, присущей Западу. С таким заявлением выступила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы компании Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии.

Захарова отметила, что Карп в своей книге «Технологическая республика» и в манифесте компании утверждает, что послевоенное ограничение Германии и Японии должно быть отменено», а Европа «платит высокую цену» за разоружение нацистского режима. Она также привела его слова, которые отражают идеи, близкие к нацистским: «некоторые культуры произвели жизненно важные достижения. Другие оказались посредственными, а то и хуже — регрессивными и вредными».

«Эта стремительная ремилитаризация фашизма — естественное следствие общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры, подлежащие уничтожению», — отметила российский дипломат.

По ее словам, Вторая мировая война не смогла полностью искоренить эту идеологию. После войны Германия, как утверждает Захарова, не была разоружена, и Алекс Карп не просто вводит в заблуждение, а сознательно дезинформирует своих читателей. Представитель МИД подчеркнула, что западная Германия сразу же была интегрирована в антисоветский блок как «важный элемент».

Захарова подчеркнула, что «Palantir – одна из самых больших угроз современному миру», и при этом обратила внимание, что в западном сообществе никто не призвал к ее отмене из-за «неонацистского нарратива» Карпа.

До этого украинское издание «Страна.ua» писало, что Алекс Карп выпустил книгу, в которой призвал к введению в США всеобщей воинской повинности. Кроме того, бизнесмен выступил за милитаризацию Японии и Германии. Также журналисты отметили, что раньше в социальных сетях ходили слухи об участии Palantir Technologies в создании ядерного и биологического оружия для Киева.

Ранее Зеленский сообщил о своей встрече с гендиректором Palantir Technologies.

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