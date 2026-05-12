Зеленский встретился с главой компании, которую подозревали в создании ЯО для Украины

Зеленский сообщил о своей встрече с гендиректором Palantir Technologies Карпом

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с генеральным директором американской IT-компании Palantir Technologies Алексом Карпом. Глава государства опубликовал заявление в своем Telegram-канале.

«Шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором», — написал он.

Зеленский обратил внимание, что Palantir Technologies является известной компанией с большим потенциалом. По его словам, существуют области, где Украина и американская организация могут быть полезны друг другу. В частности, в сфере укрепления обороны Соединенных Штатов, Украины и их зарубежных партнеров.

«Обсудили направления технологического развития как в контексте боевых действий, так и гражданских потребностей. Договорились, что наши команды будут на связи», — рассказал глава государства.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», недавно Алекс Карп выпустил книгу, в которой призвал к введению в США всеобщей воинской повинности. Кроме того, бизнесмен выступил за милитаризацию Японии и Германии. Также журналисты отметили, что раньше в социальных сетях ходили слухи об участии Palantir Technologies в создании ядерного и биологического оружия для Киева.

Ранее в Киеве заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным.