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Политика

Россия и Япония возобновляют обмен студентами

ТАСС: Япония возобновляет молодежные и студенческие обмены с Россией
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Правительство Японии начинает восстанавливать молодежные и студенческие обмены с Россией, несмотря на напряженные отношения и соблюдение антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Японо-российский центр молодежных обменов.

По данным агентства, после возобновления программы отправки молодых исследователей в Россию также рассматривается возможность отправки японских студентов в РФ.

Программа молодежных обменов стартовала в 1999 году. С июля 1999 года по февраль 2022 года в рамках этой программы приняли участие около 9 800 человек. Краткосрочные стажировки студентов являются частью этой инициативы.

В 2022 году японское правительство решило приостановить культурные и гуманитарные обмены с РФ. Тем не менее полностью прекращать обмены не стали. Например, ежегодно проходит Фестиваль российской культуры в Японии, и японские гости продолжают приезжать в Россию для участия в некоторых мероприятиях.

Одной из преград для активизации обменов и программ с участием правительства были ограничения на поездки в Россию: власти рекомендовали не посещать страну независимо от цели визита. Однако в сентябре 2025 года японский кабмин смягчил эти ограничения и разрешил поездки по так называемым вынужденным обстоятельствам, включая гуманитарные и деловые цели, учебу, научные исследования и художественную деятельность.

Ранее японский депутат рассказал, кто мешает энергосотрудничеству России и Японии.

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