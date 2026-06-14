Японский депутат рассказал, кто мешает энергосотрудничеству России и Японии

Энергетическому сотрудничеству России и Японии мешает позиция американских властей. Такое мнение выразил японский депутат Седзи Нисида, передает ТАСС.

По его словам, США пытаются получить «глобальный контроль над нефтью» и именно поэтому они оказывают на Токио большое давление.

Между тем совместное распределение ресурсов было бы взаимовыгодно России и Японии: РФ имеет много ресурсов, а Япония — технологии и средства для их разработки.

Потолок цен на российскую нефть был введен странами G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Канада, Италия, Япония) в декабре 2022 года, после начала российско-украинского конфликта. Для Японии лимит установили на уровне $47,6 за баррель — самый низкий показатель среди стран «семерки».

Япония прекратила постоянные закупки российской нефти, однако периодически импортировала небольшие объемы в рамках проекта «Сахалин-2». В декабре 2025 года минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта «Сахалин-2». Разрешение действительно до 18 июня 2026 года.

Ввиду перекрытия пролива и ограничения прохода торговых судов в Ормузском проливе из-за конфликта на Ближнем Востоке Япония была вынуждена резко сократить импорт нефти, который обновил исторические минимумы, сократившись в марте-мае до 47%. Также резко — на 58% снизились японские закупки нафты (продукта перегонки нефти, используемого для производства пластмасс). Через Ормузский пролив Япония получала 95% всего импорта нефти.

Ранее японская компания попросила власти убрать потолок цен на нефть из России.