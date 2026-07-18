На Западе раскрыли главную проблему главкома ВСУ Сырского

FT: в отличие от Федорова у главкома ВСУ Сырского нет стратегии победы

Главной проблемой главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского является отсутствие конкретной стратегии. Об этом пишет американское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник среди высокопоставленных должностных лиц минобороны Украины.

По словам инсайдера, Сырский уверен, что ВСУ нужно лишь «как можно больше мобилизовать людей».

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, как утверждает собеседник FT, активно пытался внедрить технологические инновации в украинскую армию, изменить стратегию и использовать на поле боя больше БПЛА и робототехнических комплексов, а также в целом реформировать ВСУ, сделав войска способными быстро адаптироваться к изменяющимся условиям конфликта.

Федоров после своей отставки публично раскритиковал ситуацию в украинской армии. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский лишь «плетет интриги» и не готов лично говорить о проблемах. В Верховной раде после демарша экс-министра уже потребовали его ареста за госизмену. По некоторым данным, СБУ «в ускоренном режиме выписывают проект подозрения» в отношении Федорова. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назначил исполняющего обязанности министра обороны.