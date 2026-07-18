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Политика

На Западе упрекнули Германию за размещение у себя ракет Tomahawk

Политик Мема: Германия приближает войну с РФ, размещая у себя ракеты Tomahawk
U.S. Navy/AP

Размещение американских крылатых ракет Tomahawk («Томагавк») в Германии приближает потенциальную войну с Россией. Об этом в социальной сети X написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, перевооружение Германии представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы.

Политик добавил, что вместо того, чтобы заниматься дипломатией, европейские страны хотят «показать зубы».

Мема подчеркнул, что у России «зубы гораздо лучше и крепче», чем могли бы быть у европейских государств даже после перевооружения. По его мнению, Европа совершает большую ошибку, выбирая путь враждебности.

В июле стало известно, что в августе 2026 года США планируют выдать разрешение на закупку Германией Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon.

Также газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Германия просит США разрешить производить на своей территории американское оружие, включая дальнобойные ракеты Tomahawk и ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексах Patriot.

Ранее генсек НАТО Рютте оценил угрозу эскалации конфликта с Россией из-за закупок ракет Tomahawk.

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