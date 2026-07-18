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Политика

Лантратова пожаловалась ООН на новые атаки ВСУ по регионам России

Лантратова обратилась к руководителям ООН Тюрку и Фрезье из-за атак ВСУ по РФ
Алексей Смагин/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в мессенджере «Макс», что направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

Омбудсмен подчеркнула, что ее аппарат собирает абсолютно все факты нападений ВСУ, документирует их и направляет в международные инстанции.

«Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима», — написала Лантратова.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали ранены 24 человека. Удару также подверглась нефтебаза в подмосковном Ногинске, начался пожар. Власти сообщили об эвакуации роддома, расположенного рядом с местом происшествия. Всего за ночь средства ПВО уничтожили 379 украинских БПЛА. Что известно об атаках — в материале «Газеты.Ru».

Ранее атаку ВСУ на склад Wildberries в Котовске назвали самой масштабной в Тамбовской области.

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