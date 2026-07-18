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Армия

Атаку ВСУ на склад Wildberries в Котовске назвали самой масштабной в Тамбовской области

Первышов: атака на склад Wildberries стала самой масштабной в Тамбовской области
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Губернатор Евгений Первышов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад Wildberries в Котовске самой масштабной в Тамбовской области. Об этом чиновник написал в мессенджере «Макс».

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму», — написал Первышов.

Он отметил, что украинские военные намеренно использовали в дронах поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон обычным людям.

Утром 18 июля в Котовске украинские беспилотники нанесли удары по складу Wildberries, в результате чего пострадали 25 человек, еще семь человек погибли. По словам Первышова, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на территории нефтебазы после падения БПЛА.

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