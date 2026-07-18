В конгрессе США выступили против законопроекта о санкциях против РФ

Конгрессмены от коалиции «Новых демократов» Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против принятия законопроекта о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политиков.

По их мнению, документ фактически представляет собой попытку ввести пошлины в размере до 100% в отношении ключевых торговых партнеров США. Конгрессмены также считают, что принятие инициативы ограничит возможности Конгресса сдерживать президента США Дональда Трампа в вопросах дальнейшей эскалации торговой политики.

«К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров», — говорится в заявлении.

До этого в Американской торговой палате (AmCham) подсчитали, что американский бизнес с 2022 года в результате санкций против России потерял около $200 млрд. По словам исполнительного директора AmCham в России Роберта Эйджи, после начала российско-украинского конфликта у иностранного бизнеса в РФ была растерянность и паника, и некоторые его представители решили уйти с российского рынка «на сильных эмоциях».

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.