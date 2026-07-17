Захарова ответила на обвинения Европы в адрес России в киберпреступлениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, выдвигая обвинения против России в киберсфере, вновь не подкрепили их конкретными доказательствами. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат отметила, что 13 июля ряд государств и организаций, занимающих недружественную позицию по отношению к России, безосновательно обвинили ее в систематической киберагрессии.

«Против нескольких российских физических и юридических лиц введены нелегитимные односторонние рестрикции ЕС. Отдельные европейские столицы осуществили демарш перед российскими послами», — указала она, добавив, что как и прежде, никаких доказательств не было приведено.

Представитель МИД также напомнила, что бездоказательные обвинения в адрес России звучат не впервые. По ее словам, подобные действия необходимы западным элитам и спецслужбам для ведения пропаганды как внутри своих государств, так и за их пределами.

«Их истинная цель — цементирование русофобии, формирование алармистской атмосферы, необходимой для превращения Европы в «осажденную крепость» и обоснования дальнейших недружественных мер», — резюмировала дипломат.

13 июля Совет Европейского Союза выпустил с заявлением, в котором Россия была обвинена в «вредоносной кибердеятельности» против десяти европейских стран, включая Украину.

Ранее МИД Франции обвинил Россию в кибератаках.