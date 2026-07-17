МИД выразил протест временному поверенному в делах Эстонии

Временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги получил официальный протест от Министерства иностранных дел России в связи с разрушением эстонскими властями советского памятника. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит сайт ведомства.

«На этот раз разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим заявлен решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги», – отметила она.

Захарова также подчеркнула, что судьба останков советских воинов-освободителей остается неизвестной, так как нет информации о их эксгумации и новом месте захоронения.

«Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву», – добавила она.

10 июля директор нидерландского музея «Советское поле славы» Ремко Рейдинг заявил об акте вандализма на территории одноименного мемориального комплекса, расположенного в городе Лёсден. По данным руководителя учреждения, злоумышленники нанесли красную краску на надгробия 150 советских военнослужащих.

Ранее в Молдавии осквернили памятник советским воинам.