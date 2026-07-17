Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Политика

В Госдуме оценили слова главы МИД Турции об украинском урегулировании

Депутат Журова: Турция хочет войти в историю с переговорами России и Украины
Murad Sezer/Reuters

Турция хочет войти в историю, а потому продолжает предлагать Стамбул в качестве площадки для подписания договора между Россией и Украиной. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В такой ситуации город, в котором будет подписано итоговое мирное соглашение, войдет в историю. Турция хочет, чтобы именно Стамбул был записан на страницах будущих учебников истории», — подчеркнула депутат.

При этом она отметила, что у турецких властей нет больших возможностей для запуска самого переговорного процесса, они могут предоставить только площадку.

«Я не думаю, что Турция может воздействовать на Украину каким-то образом, чтобы подтолкнуть к переговорам. Это могут быть США, может быть Европа, Великобритания. А Турция может быть лишь нейтральной площадкой», — пояснила Журова.

Несмотря на невозможность Турции оказывать политическое давление на Киев, в Москве всегда приветствуют и поддерживают подобные слова официальных лиц о завершении конфликта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам визита в Киев вновь заявил о готовности Анкары поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также сообщил, что обсудил «актуальное положение в российско-украинском» конфликте с и.о министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими представителями высшего руководства страны.

«Как Турция, мы готовы поддержать любую инициативу, которая вернет стороны за стол переговоров и будет способствовать установлению прочного мира», - написал Фидан в Х.

Ранее в Госдуме назвали информационной игрой слова МИД Украины о встрече Путина и Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!