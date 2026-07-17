В Госдуме оценили слова главы МИД Турции об украинском урегулировании

Депутат Журова: Турция хочет войти в историю с переговорами России и Украины

Турция хочет войти в историю, а потому продолжает предлагать Стамбул в качестве площадки для подписания договора между Россией и Украиной. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В такой ситуации город, в котором будет подписано итоговое мирное соглашение, войдет в историю. Турция хочет, чтобы именно Стамбул был записан на страницах будущих учебников истории», — подчеркнула депутат.

При этом она отметила, что у турецких властей нет больших возможностей для запуска самого переговорного процесса, они могут предоставить только площадку.

«Я не думаю, что Турция может воздействовать на Украину каким-то образом, чтобы подтолкнуть к переговорам. Это могут быть США, может быть Европа, Великобритания. А Турция может быть лишь нейтральной площадкой», — пояснила Журова.

Несмотря на невозможность Турции оказывать политическое давление на Киев, в Москве всегда приветствуют и поддерживают подобные слова официальных лиц о завершении конфликта.

Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам визита в Киев вновь заявил о готовности Анкары поддержать инициативы по проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Он также сообщил, что обсудил «актуальное положение в российско-украинском» конфликте с и.о министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой и другими представителями высшего руководства страны.

«Как Турция, мы готовы поддержать любую инициативу, которая вернет стороны за стол переговоров и будет способствовать установлению прочного мира», - написал Фидан в Х.

Ранее в Госдуме назвали информационной игрой слова МИД Украины о встрече Путина и Зеленского.