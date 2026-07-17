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Политика

В США похвалили новую тактику России против Украины

Аналитик Джонсон: РФ применяет успешную тактику с расширением ударов по Украине
Gleb Garanich/Reuters

Расширение российской армией ударов по ключевым направлениям в украинском конфликте является успешной тактикой. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Россия расширяет удары по ключевым направлениям <...>. Они используют дроны и планирующие бомбы, чтобы разрушать территорию перед собой и тем самым сократить число солдат, которым пришлось бы вступать в ближний бой», — отметил он.

По словам Джонсона, Запад не может предоставить Украине необходимые вооружения в полном объеме. И сейчас союзники Киева попали в ловушку, так как им нужно выпускать больше вооружений, а нужные для этого компоненты отсутствуют.

«США просто не могут дать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому больше комплексов Patriot. Они могут пообещать, что позволим вам их производить самостоятельно. Но из чего? Для сборки нужны редкоземельные материалы, а их ни у кого нет. Китай не продает их на Запад», — подчеркнул Джонсон.

В июле первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что сейчас Россия «взламывает» десятками ракет систему ПВО Украины, а потом поражает все намеченные цели, в том числе и места сборки дронов. Также в июле координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что более 200 автозаправочных станций (АЗС) на Украине подверглись атакам российских FPV-дронов и «Гераней».

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев столкнулся с «новыми вызовами» из-за российских ударов по АЗС.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам России вглубь страны.

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