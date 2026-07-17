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Политика

В Китае ответили на утверждение Трампа о якобы вмешательстве Пекина в выборы в США

МИД КНР назвал вымыслом заявление Трампа о вмешательстве Китая в выборы в США
Ken Cedeno/Reuters

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Пекин якобы вмешивался в выборы американского президента в 2020-м году. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что подобные заявления являются «чистым вымыслом и злонамеренной клеветой».

Линь Цзянь подчеркнул, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств, не проявлял к этому интереса и никогда не вмешивался в выборы в Соединенных Штатах.

17 июля Трамп заявил, что представители «глубинного государства» в США скрывали от руководства страны и американцев информацию о масштабах предполагаемого вмешательства Китая в выборы.

Ранее в США заявили о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа.

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