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Политика

Такер Карлсон считает, что в США существует риск революции из-за лжи политиков

Журналист Карлсон заявил о риске революции в США
Alex Brandon/AP

Американский журналист Такер Карлсон считает, что в США растет риск народной революции. Такое мнение он высказал в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, средний класс в США исчезает, а средняя продолжительность жизни граждан сокращается, в то же время лидеры страны относятся к американцам с презрением, лгут им и используют в своих целях.

«Надеюсь, это не будет драматичной перезагрузкой, когда люди придут в себя и вспомнят, почему они были успешны в первую очередь. Я не хочу революции, но мы
ее добьемся, если так будет продолжаться и дальше... Я не могу не думать о политическом насилии и тех ужасных проявлениях, которые мы наблюдали в США в течение последнего года», — сказал Карлсон.

Он добавил, что ответственность в этой ситуации на 100% лежит на людях, которые совершают политическое насилие.

Если донести до людей, что их голос не имеет значения, что ненасильственного способа быть услышанным не существует, они со временем прибегнут к насилию, заключил журналист.

Ранее Трампа обвинили в попытках совершить «политическую революцию» в США.

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