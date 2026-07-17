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Политика

На Западе исключили вступление Украины в Евросоюз к 2028 году

Junge Welt: вступление Украины в Евросоюз откладывается на фоне скандала в Киеве
РИА Новости

На Западе исключили присоединение Украины к Европейскому союзу в ближайшие годы, на что рассчитывал президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Junge Welt.

При этом издание обратило внимание на начавшийся политический кризис на Украине, связанный с отставкой правительства, включая министра обороны Михаила Федорова.

14 июля в Брюсселе состоялась конференция по вопросам вступления в блок с участием стран-кандидатов: Албании, Молдавии, Черногории и Украины. СМИ писали, что после встречи перспектива относительно скорого вступления открылась только для Черногории.

Таким образом, стремление Зеленского вступить в ЕС в 2028 году вряд ли будет реализовано, отмечает Junge Welt.

В статье говорится, что вступление Украины в блок может случиться не раньше 2035 года. Даже в вопросе «интеграции» оборонных отраслей Евросоюза и Киева ситуация развивается медленно, продолжил автор.

До этого сообщалось, что заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер выступил против вступления Украины в Евросоюз. Политик отметил, что присоединение Киева к объединению принесет немцам лишь колоссальные расходы.

Ранее в ЕП заявили, что сценарий быстрого присоединения Украины к ЕС не обсуждается.

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