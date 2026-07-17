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Политика

Трамп рассекретит информацию о проблемах американской системы голосования

Трамп заявил, что рассекречивает данные об уязвимости систем голосования в США
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация рассекречивает данные о шокирующей уязвимости систем голосования в США. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

По его словам, рассекречивание и обнародование критически важных разведывательных данных будет немедленным.

Трамп добавил, что эта информация показывает, что американская избирательная система «как никогда ранее уязвима для атак хакеров, злоупотреблений и иностранного вмешательства».

В конце июня американский президент заявил, что конгресс США должен проголосовать за законопроект Save America, предполагающий масштабную реформу избирательной системы.

Закон Save America, помимо прочего, вводит новые строгие правила регистрации для участия в голосовании и подсчета бюллетеней. Президент требует практически полностью запретить отправку бюллетеней почтой, сделав исключение только для военных, инвалидов и тяжелобольных граждан. Демократы решительно выступают против этого, утверждая, что это лишит избирательных прав миллионы людей, имеющих право голоса. Несколько республиканцев заявили, что они также не поддержат этот документ, что означает, что он не достигнет порога в 60 голосов, который требуется для продвижения законопроекта в сенате.

Ранее Трамп придумал, как получить экстренные полномочия над выборами в США.

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