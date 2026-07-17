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Политика

В МИД России рассказали, кого Франция задействует для свержения власти в странах Африки

МИД: Франция задействует украинцев и террористов для свержения власти в странах Африки
Алексей Куденко/РИА Новости

Франция активно задействует в своих интересах украинцев и террористов для свержения власти в африканских странах. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.

В качестве примера он привел «Группу поддержки ислама и мусульман» (JNIM, связана с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»), действующую на территории Мали и свергающую власти в Бамако.

Борисенко добавил, что на встрече руководителей МИД России и стран Конфедерации государств Сахеля было отмечено, что Франция, Украина и другие государства при использовании террористических группировок занимаются фактически терроризмом.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что Украина, Франция и другие государства Европы используют террористов в своих целях, в том числе в Африке. Венедиктов указал, что такими методами не гнушается и Франция, и многие другие государства Европы, стремящиеся установить неоколониальный контроль над регионами, которые ранее находились под монархическим руководством.

Ранее одна страна Африки разорвала дипотношения с Францией.

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