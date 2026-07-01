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Политика

В Совете безопасности России заявили о поддержке Францией террористов

Совбез России: Франция в своих целях поддерживает террористов в Африке 
Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Украина, Франция и другие государства Европы используют террористов в своих целях, в том числе в Африке. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов рассказал ТАСС.

Отвечая на просьбу агентства назвать страны, которые используют террористов в своих целях и передают им разведывательную информацию, Венедиктов отметил, что подобной практикой занимается все большее число государств. По его словам, этим активно промышляют власти Украины, в том числе и в Африке, где они не одиноки. Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что украинские военные советники сейчас весьма активны на Африканском континенте.

Венедиктов указал, что такими методами не гнушается и Франция, и многие другие государства Европы, стремящиеся установить неоколониальный контроль над регионами, которые ранее находились под монархическим руководством.

14 мая заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что появляются новые свидетельства поддержки Киевом террористических группировок в Сахаро-Сахельском регионе Африки.

Ранее стало известно о присутствии украинских боевиков в одной из стран Африки.

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