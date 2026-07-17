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Политика

Гатилов предостерег от ядерного конфликта из-за расширения миссий НАТО

Гатилов: НАТО провоцирует конфликты вовлечением стран в ядерное сдерживание
Евгений Биятов/РИА Новости

НАТО, вовлекая новые государства Европы в механизмы расширенного ядерного сдерживания, повышает риски столкновения ядерных держав. Об этом в интервью газете «Известия» заявил постоянный представитель РФ при отделении Организации Объединенных Наций (ООН) и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, Финляндия и Польша де-факто уже участвуют в совместных ядерных миссиях альянса, а также могут расширить транзит и размещение на территории своих стран ядерного оружия США и Франции.

Дипломат утверждает, что подобные действия участников блока в ядерной сфере наносят непоправимый ущерб глобальному режиму ядерного нераспространения.

Гатилов добавил, что действия НАТО также увеличивают стратегические риски, в том числе речь идет о возможном прямом столкновении ядерных держав, чего нельзя допустить.

До этого сообщалось, что президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс согласны разместить в своих странах ядерное оружие союзников по НАТО.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия ответит на размещение в Прибалтике ядерного оружия.

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