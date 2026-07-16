Во Франции потребовали ограничить расходы почти всех министерств в 2027 году

Правительство Франции планирует ужесточить бюджетную политику в 2027 году, что вынудит большинство министерств сократить свои расходы для борьбы с растущим дефицитом бюджета. Об этом сообщает издание Les Echos.

Номинальный объем государственных расходов в 2027 году вырастет на €20 млрд и составит €417 млрд (без учета пенсионных отчислений госслужащим). Однако основная часть этих средств будет направлена на обслуживание государственного долга (+ €12,3 млрд) и укрепление обороноспособности (+ €6,4 млрд). В результате практически все остальные ведомства столкнутся с дефицитом бюджетов, за исключением приоритетных направлений в сфере экологии, безопасности и территориального развития.

Наиболее масштабные сокращения коснутся Министерства труда, чей бюджет может уменьшиться на €1,9 млрд. В других министерствах ограничения будут куда менее серьезными.

Бюджет на научные исследования и высшее образование, который увеличивается на €500 млн, «на самом деле лишь следует за инфляцией», констатирует издание.

Министерство национального образования получит €65 млрд, однако этот объем не обеспечит прирост средств выше уровня инфляции. Вопрос о том, приведет ли это к сокращению количества учебных классов, остается открытым.

В отношении местного самоуправления власти намерены придерживаться политики оптимизации расходов. Прогнозируется, что бюджеты региональных органов власти будут заморожены на уровне 2026 года и составят €339 млрд.

Ранее российская элита передала в бюджет Франции более миллиона евро.