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Политика

Россия может зимой начать «отрезать» Харьков от остальной Украины

Военэксперт Евсеев: Россия зимой начнет резать коммуникации Харькова с Украиной
Alex Babenko/AP

Россия в рамках зимней военной кампании может начать «отрезать» Харьков от остальных регионов Украины. Сейчас российские тактические беспилотники уже достают до определенных районов города. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

«Сейчас тактические беспилотники могут работать на половину Харькова. Раньше не могли... Если мы продвинемся еще дальше и начнем обходить его со стороны, например, Изюма, то в этом случае зоной обстрела может стать весь Харьков... Его инфраструктура становится все более доступной для различных средств поражения. Совершенно понятно, что следующей зимой Россия максимально сделает так, чтобы начать резать коммуникации Харькова с другими регионами [Украины]», — подчеркнул он.

По словам Евсеева, речь идет, среди прочего, о пресечении российской армии поставок мазута и других видов топлива в город.

В начале июня председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой заявил, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав России после того, как будет освобожден Донбасс, поскольку подразделения ВС РФ стремятся расширить буферную зону для защиты российских регионов от ударов украинских БПЛА.

Ранее в ВСУ рассказали о строительстве сплошной линии обороны от Киева до Сум.

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