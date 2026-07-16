В Грузии заявили об особой важности отношений с Китаем

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о важности отношений Тбилиси и Пекина

Отношения с Китаем крайне важны для Грузии. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе по случаю старта прямого авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем компанией China Eastern Airlines.

«Мы гордимся развитием нашего сотрудничества в последние годы такими высокими темпами. <...> Около двух лет назад наши страны стали стратегическими партнерами, а совсем недавно подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — напомнил политик.

Китай является государством, ориентированным на развитие, модернизацию и прогресс, подчеркнул Кобахидзе.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство данного порта.

Ранее в США обеспокоились сближением Грузии с Китаем и Россией.