Украинские журналисты посчитали мятежом критику экс-министра Федорова в адрес Зеленского

Украинские СМИ посчитали мятежом публичную критику экс-главы Минобороны Украины Михаила Федорова в адрес президента Владимира Зеленского. Это следует из материалов издания «Страна.ua».

«Впервые за все время войны украинский топ-чиновник, которому президент предложил уволиться, не только отказался это делать, но и выступил с разгромной публичной критикой такого решения… По сути это прямой мятеж против верховного главнокомандующего, хотя и не военный, а политический. Пока», — говорится в одной из статьей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал конфликт между военным руководством и Министерством обороны страны. По его словам, проблемы во взаимодействии между Генштабом и Минобороны существуют «на разных уровнях» и касаются не только личного конфликта между бывшим министром Михаилом Федоровым и Александром Сырским. Кроме того, в военной сфере накопилось слишком много нерешенных вопросов — от мобилизации и работы ТЦК до ситуации на фронте.

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.